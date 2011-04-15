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19/12/2018
14:17

Ингосстрах выплатил 180 млн руб.в связи с крушением вертолёта Eurocopter AS 350 B3

Ингосстрах произвёл выплату страхового возмещения в размере 180 млн руб. в связи крушением вертолёта Eurocopter AS 350 B3. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Страховой случай произошёл в декабре 2017 года. Во время выполнения частного полёта вертолёта Eurocopter AS 350 B3 в районе населённого пункта Чистый Иркутской области была зафиксирована потеря связи с экипажем, в расчётное время вертолёт не прибыл в намеченный пункт. Воздушное судно было обнаружено в Братском водохранилище несколько дней спустя.

Данное событие было квалицировано СПАО "Ингосстрах" как полная гибель воздушного судна, в соответствии с условиями договора страхования была произведена выплата страхового возмещения в размере 180 млн руб. по КАСКО воздушного судна.

"К сожалению, значительное количество событий в малой авиации связано с крушениями и гибелью воздушных судов. Во многих случаях суда данного типа принадлежат физическим лицам или небольшим компаниям, и подобные события зачастую связаны с существенными финансовыми убытками для собственников, – отмечает начальник управления урегулирования убытков страхования специальных рисков компании "Ингосстрах" Алексей Касатиков. - Подобные случаи наглядно демонстрируют необходимость выбирать для страхования воздушных судов малой авиации страховщика, имеющего высокую финансовую устойчивость, надёжную репутацию и опыт оперативного урегулирования сложных и катастрофических убытков".

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 19.12.2018
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