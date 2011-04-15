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19/12/2018
14:49

Yamaha отзывает 520 мотоциклов в РФ

ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" отзывает 520 мотоциклов марки Yamaha. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Так, отзыву подлежат 280 мотоциклов Yamaha YZF-R3A и MTN320-A, реализованных с мая 2015 года по сентябрь 2018 года. Причиной отзыва транспортных средств является вероятность того, что в шланге радиатора может возникнуть трещина и появиться течь охлаждающей жидкости. Причина возникновения трещины - неудовлетворительное качество материала шланга, понизившееся в результате нарушения процесса вулканизации резины. На всех мотоциклах некачественные шланги будут заменены на модифицированные.

Также отзыву подлежат 240 мотоциклов Yamaha YZF-R3A и MTN320-A, реализованных с июня 2015 года по июнь 2016 года. Причиной отзыва транспортных средств является вероятность того, что может возникнуть сложность с включением передачи. В худшем случае переключение передач вообще невозможно. Проблема возникает из-за поломки возвратной пружины в результате недостаточного поверхностного упрочнения пружины при производстве и неспособности пружины выдерживать рабочую нагрузку. На всех мотоциклах некачественные возвратные пружины будут заменены на модифицированные.

VIN-коды указанных транспортных средств опубликованы на сайте Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев мотоциклов, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" является официальным представителем изготовителя Yamaha на российском рынке.

"AK&M" от 19.12.2018
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