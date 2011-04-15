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19/12/2018
15:17

Jaguar Land Rover Россия запускает продажи электрического кроссовера Jaguar I-PACE

Jaguar Land Rover Россия запускает продажи электрического кроссовера Jaguar I-PACE. Об этом говорится в сообщении компании.

Модель будет доступна в официальных дилерских центрах компании с 20 декабря 2018 года. Стартовая стоимость I-PACE с сервисным пакетом, покрывающим все расходы на техническое обслуживание автомобиля в течение 5 лет или до достижения пробега 120 тыс. км, составляет 6.107 млн руб.

Приобретая Jaguar I-PACE, клиент получает гарантию на автомобиль на 3 года при пробеге до 100 тыс. км. На встроенную батарею действует гарантия на 8 лет или до 160 тыс. км (в зависимости от того, что наступит раньше), покрывающая падение работоспособности аккумулятора ниже 70%.

Обслуживание нового электрокара производится с интервалом в 2 года или 34 тыс. км (в зависимости от того, что наступит раньше) и осуществляется всеми официальными дилерскими центрами Jaguar Land Rover на всей территории России.

В России Jaguar I-PACE представлен в комплектациях S, SE и HSE, а также в специальной модификации First Edition.

Jaguar Land Rover - крупнейший британский автопроизводитель, объединяющий два бренда - спортивные седаны, спорткары и SUV Jaguar, а также внедорожники Land Rover. Штат дилерских центров, поставщиков и местных подрядчиков компании составляет 260 тыс. человек. Основные заводы Jaguar Land Rover находятся в Великобритании, а дополнительные производственные мощности, обеспечивающие внутренний спрос других стран, расположены в Китае, Бразилии, Австрии и Словакии.

В 2017/18 годах было реализовано 614.309 тыс. автомобилей Jaguar и Land Rover в 129 странах мира.

"AK&M" от 19.12.2018
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