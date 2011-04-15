Госдума приняла закон по защите животных

Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом, проведение боев животных, натравливание одних зверей на других, пропаганду жестокого обращения с ними и устанавливающий многие другие правила. Об этом говорится в сообщении ГД.



Проект закона был внесён в Государственную Думу в 2010 году, в марте 2011 года он прошёл первое чтение. Осенью 2016 года на важность его принятия обратил внимание президент России и дал соответствующее поручение Правительству РФ.



Председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отмечал, что на принятии этого закона вся общественность настаивала восемь лет. Он сообщил, что весь последний год Комитет работал над этим документом очень интенсивно: "Готовили его ко второму чтению, более 100 совещаний провёл наш Комитет, 300 поправок было рассмотрено, предложенных депутатами ГД от всех фракций, членами Совета Федерации и Правительством РФ". Текст был согласован с 28 ведомствами.



Закон защищает животных от жестокого обращения, а также обеспечивает безопасность граждан при взаимодействии с животными.



Теперь запрещено умерщвлять животных под каким бы то ни было предлогом, устраивать бои, натравливать животных на других зверей и на людей. Нельзя избавиться от животного просто так - его надо передать новому владельцу или в приют. Вводится однозначный запрет на пропаганду жестокого обращения с животными, а также на содержание в квартирах, частных домах и на садовых участках диких зверей. Под запретом теперь контактные зоопарки, которые находятся в ТЦ, и содержание животных в барах, кафе и ресторанах.



Регламентируется порядок обращения с безнадзорными животными. Теперь возможна только программа "отлов - стерилизация - вакцинация - возврат в прежнее место обитания", причем с неснимаемой меткой. После отлова безнадзорное животное немедленно должно быть передано в приют, а сам процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания будет фиксироваться на видео. Запрещен отлов животных с данными владельцами (например, со специальными бирками на ошейниках), необходимо будет обеспечить возврат зверя владельцу.



"Отлов животных должен сопровождаться видеофиксацией, размещением информации о животных, попавших в приюты. Вводится не только государственный надзор, в том числе ветеринарный, но и общественный контроль со стороны волонтеров и зоозащитников", - отмечал В.Бурматов.



Документ также регламентирует создание и работу приютов для животных - например, нельзя создавать их в квартирах. Приюты должны будут в течение трех дней разместить информацию о поступившем к ним животном. Также приютам запрещено умерщвлять животных без ветеринарного заключения о неизлечимом заболевании или о несовместимой с жизнью травме.



Закон предусматривает, что подзаконными актами будут прописаны требования к приютам для животных, как обращаться с бездомными животными, будет утвержден перечень потенциально опасных собак и животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Дополнительно будут прописаны требования к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях, случаи, когда можно использование домашних животных в предпринимательской деятельности.



"AK&M" от 19.12.2018