"Центральный телеграф" продал здание в Никитском переулке

ПАО "Центральный телеграф" ("дочернее общество ПАО "Ростелеком") закрыло сделку по продаже офисно-технологического здания общей площадью 12 тыс. кв. м. Об этом говорится в сообщении компании.



Здание было построено в 1978 году между Никитским и Газетным переулками в 700 м от Московского Кремля.



Сумма сделки составила 2 млрд руб. (с учетом НДС).

В настоящий момент портфель недвижимости Ростелекома насчитывает около 20.77 тыс. объектов, что составляет более 8.3 млн кв. м, в том числе на города с населением более 100 тыс. человек (включая Москву и СПб) приходится чуть меньше половины всех площадей.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за 2017 год выросла на 15% до 14.05 млрд руб. с 12.249 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 305.329 млрд руб. с 297.446 млрд руб., показатель OIBDA - на 0.1% до 96.857 млрд руб. с 96.772 млрд руб. Операционная прибыль снизилась на 5% до 37.885 млрд руб. с 39.836 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" за первое полугодие 2018 года упала в 7.5 раза до 850.947 млн руб. с 6.365 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.5% до 144.52 млрд руб. со 138.307 млрд руб. Валовая прибыль и прибыль от продаж упали на 28.67% до 9.605 млрд руб. с 13.466 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 754.731 млн руб. против 7.142 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"