Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/12/2018
17:08

Число машин увеличилось на 5% в преддверии Нового года, ЦОДД

Центр организации дорожного движения зафиксировал резкий рост количества автомобилей на столичных дорогах. Об этом говорится в сообщении ЦОДД.

Так, в понедельник, 17 декабря, число машин выросло на 5% по сравнению с прошлым понедельником. В последние две недели декабря в столице традиционно наблюдается рост числа поездок - это связано с предновогодним ажиотажем. Основной пик транспортной загруженности приходится именно на этот период, в связи с этим дорожная ситуация в Москве будет напряженной. Помимо утренних и вечерних часов, пик загрузка дорог в дневное время уже достигает 6-7 баллов.

ЦОДД рекомендует по возможности пользоваться городским транспортом в последние две недели декабря. Это поможет точнее рассчитать время в пути. Поездки на личном автомобиле лучше сдвинуть на внепиковые часы - после 21 часа.

По прогнозам, основной пик загруженности придётся на 24-28 декабря. При этом количество автомобилей пойдёт на спад уже с вечера 30 декабря. Так, к 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.

Стоит отметить, что на загруженность дорог также повлияют перекрытия в центре, связанные с обеспечением безопасности и приоритетного проезда детей, которые приедут в Москву для участия в новогодних праздничных мероприятиях.

Кроме того, на аварийность могут негативно повлиять снег и гололедица, что может привести к осложнению дорожной ситуации на внепиковые часы.


"AK&M" от 19.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100