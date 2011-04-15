Число машин увеличилось на 5% в преддверии Нового года, ЦОДД

Центр организации дорожного движения зафиксировал резкий рост количества автомобилей на столичных дорогах. Об этом говорится в сообщении ЦОДД.



Так, в понедельник, 17 декабря, число машин выросло на 5% по сравнению с прошлым понедельником. В последние две недели декабря в столице традиционно наблюдается рост числа поездок - это связано с предновогодним ажиотажем. Основной пик транспортной загруженности приходится именно на этот период, в связи с этим дорожная ситуация в Москве будет напряженной. Помимо утренних и вечерних часов, пик загрузка дорог в дневное время уже достигает 6-7 баллов.



ЦОДД рекомендует по возможности пользоваться городским транспортом в последние две недели декабря. Это поможет точнее рассчитать время в пути. Поездки на личном автомобиле лучше сдвинуть на внепиковые часы - после 21 часа.



По прогнозам, основной пик загруженности придётся на 24-28 декабря. При этом количество автомобилей пойдёт на спад уже с вечера 30 декабря. Так, к 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.



Стоит отметить, что на загруженность дорог также повлияют перекрытия в центре, связанные с обеспечением безопасности и приоритетного проезда детей, которые приедут в Москву для участия в новогодних праздничных мероприятиях.



Кроме того, на аварийность могут негативно повлиять снег и гололедица, что может привести к осложнению дорожной ситуации на внепиковые часы.





"AK&M" от 19.12.2018