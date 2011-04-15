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19/12/2018
17:23

Проезд в электричках подорожает с 1 января

Стоимость проезда в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы с 1 января вырастет до 36 руб. с 34 руб., стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории Москвы и Московской области - до 23 руб. с 22 руб. Об этом сообщил Департамент экономической политики и развития города Москвы.

Тарифы на проезд в пригородных поездах не менялись уже полтора года - с 1 июля 2017 года. Теперь они будут проиндексированы.

Увеличение тарифа в городе Москве не превышает прирост инфляции за два с половиной года (июль 2017-2019 годов), которая составит 9.2% по прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации.

Пересмотр тарифов в течение 2019 года не планируется.

"AK&M" от 19.12.2018
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