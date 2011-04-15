"Транснефть - Западная Сибирь" ввела 80.6 км магистральных трубопроводов

АО "Транснефть - Западная Сибирь" ввело в эксплуатацию в 2018 году 80,6 км магистральных трубопроводов. Об этом говорится в сообщении компании, которая завершила работы по реконструкции и техническому перевооружению линейной части магистральных нефтепроводов (МН) и магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП) в рамках программы технического перевооружения, капитального ремонта и реконструкции (ТПР и КР) объектов общества на 2018 год.



Цель - обеспечение безотказной и безаварийной эксплуатации объектов трубопроводного транспорта, соблюдение объёмов поставок нефти нефтепродуктов и исполнение договорных обязательств перед компаниями-партнёрами.



Всего в течение текущего года специалисты предприятия ввели в эксплуатацию магистральные трубопроводы общей протяжённостью 80.6 км. Была проведена реконструкция пяти участков МН Анжеро-Судженск-Красноярск, участка МН Красноярск - Иркутск и участка МНПП Омск-Сокур.



В рамках реконструкции участка Кемчуг - Вознесенка МН Анжеро-Судженск - Красноярск также были заменены переходы через автомобильные и железные дороги, малый водоток - реку Батоишка.



При выполнении работ программы ТПР и КР специалисты предприятия строго соблюдали нормы и требования политики качества в области строительства и действующего природоохранного законодательства РФ. Так в ходе подготовки к реконструкции и техническому перевооружению линейной части МН и МНПП были выполнены инженерно-экологические изыскания по установлению в районах проводимых работ редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу РФ, региональные Красные книги. Особое внимание было уделено требованиям промышленной безопасности.



Все работы на объектах линейной части МН и МНПП "Транснефть - Западная Сибирь" по программе ТПР и КР были завершены в плановые сроки.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб. Правительству РФ в лице Росимущества принадлежит 100% обыкновенных акций компании (78.1% уставного капитала), привилегированные акции (21.9%) распределены среди миноритариев. В конце марта 2017 года на Московской Бирже было продано 1.1 млн привилегированных акций (71%) Транснефти. Продавцом выступила инвестгруппа UCP Ильи Щербовича.



В сентябре 2018 года группа получила контроль над ПАО "НМТП" и его дочерними компаниями. Эффективная доля группы "Транснефть" в ПАО "НМТП" увеличилась до 63.08% с 37.07%. Также группа получила контроль над ООО "НМТ", 50% которого принадлежит ПАО "НМТП".



Прибыль группы "Транснефть" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла в 2.5 раза до 171 млрд руб. со 166.8 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 8.8% до 716 млрд руб. с 657.8 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 1% до 314.6 млрд руб. с 317.7 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Транснефть" за первое полугодие 2018 года по РСБУ сократилась в 6.7 раза до 4.204 млрд руб. с 28.145 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 8.79% до 450.222 млрд руб. с 413.836 млрд руб., прибыль от продаж - в 6.27 раза до 54.988 млрд руб. с 8.767 млрд руб., прибыль до налогообложения уменьшилась в 2.4 раза до 14.397 млрд руб. с 34.602 млрд руб.



"AK&M" от 19.12.2018