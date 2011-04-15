У Роскомнадзора нет претензий к Google и Яндексу. Об этом говорится в сообщении ведомства в связи с многочисленными обращениями СМИ относительно комментариев в сети Интернет по поводу итогов судебного разбирательства по сайту 2019.vote в части незаконности использования метрических программ GoogleAnalytics, Яндекс.Метрика.



"Указанные комментарии не соответствуют фактической действительности и никаких претензий к компаниям Google, ООО "Яндекс" со стороны Роскомнадзора по данному вопросу нет", говорится в заявлении.



Речь идёт о требованиях Федерального закона "О персональных данных" и Условий использования GoogleAnalytics, предусматривающих обязанность администрации сайта при сборе персонифицированной информации о посетителях данного сайта уведомлять их о сборе данных, получать согласие на их обработку и размещать документ, регламентирующий политику конфиденциальности в отношении собираемых данных.



Однако данные требования администратором сайта 2019.vote не были выполнены.



Таким образом, речь шла не о претензиях Роскомнадзора к метрическим программам компаний Google, Яндекс, а о неисполнении администратором сайта 2019.vote требований метрических программ GoogleAnalytics, Яндекс.Метрика, указанных в Условиях их использования.



В связи с чем Таганским районным судом города Москвы за невыполнение, в том числе вышеперечисленных требований, принято решение об ограничении доступа к сайту до устранения выявленных нарушений.



Google - сстема поиска информации в сети интернет (включая русскоязычный интернет). Возможность поиска картинок и новостей; автоматический перевод англоязычных страниц.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за 9 месяцев 2018 года выросла почти в 8 раз до 39.95 млрд руб. с 5.156 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 34% до 88.815 млрд руб. с 66.194 млрд руб., операционная прибыль - на 63% до 13.39 млрд руб. с 8.219 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 38% до 27.271 млрд руб. с 19.782 млрд руб.



За III квартал 2018 года консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за III квартал 2017 года на 39% до 32.6 млрд руб. ($496.6 млн). Чистая прибыль выросла на 459% и составила 4.8 млрд руб. ($72.7 млн). Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) увеличилась на 157% и составила 6.1 млрд руб. ($93 млн). Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) вырос на 88% до 10.7 млрд руб. ($163.5 млн).



"AK&M" от 19.12.2018