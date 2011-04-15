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19/12/2018
17:37

В Долгопрудном уничтожено 2.6 т запрещённых к ввозу в РФ сыров

В Московской области уничтожено 2.6 т сыров, запрещённых к ввозу на территорию РФ. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам проверки складского комплекса в Долгопрудном.

В процессе проверки Управлением Россельхознадзора выявлена молочная продукция, запрещённая к ввозу на территорию Российской Федерации - сыры производства Польши, Германии, Финляндии, Нидерландов.

В соответствии с действующим законодательством, запрещённая к ввозу в страну продукция изъята из оборота и уничтожена на специальном техническом полигоне отходов в Московской области в порядке, установленном законодательством РФ


"AK&M" от 19.12.2018
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