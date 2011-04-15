Половина налогов в РФ обеспечена ненефтегазовыми доходами, М.Мишустин

Половина налогов в РФ обеспечена ненефтегазовыми доходами. Об этом заявил руководитель Налоговой службы Михаил Мишустин, говорится в сообщении ФНС.



В консолидированный бюджет РФ поступило 19.3 трлн руб. - это на 24%, или на 3.7 трлн руб., больше соответствующего периода 2017 года. В том числе в федеральный бюджет - 10.8 трлн руб., что на 32%, или на 2.6 трлн руб. больше.



Почти половина прироста поступлений обеспечена ненефтегазовыми доходами: налог на прибыль - плюс 25.3% (плюс 767 млрд руб.), НДС - плюс 16% (плюс 432 млрд руб.), НДФЛ - плюс 12.6% (плюс 352 млрд руб.), имущественные налоги - плюс 12.1% (плюс 142 млрд руб.).



М.Мишустин обратил внимание, что к настоящему моменту оплачено 70% имущественных налогов, и ожидается, что до конца года эта цифра вырастет. Поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в январе-ноябре составили 5.6 трлн руб., что на 11.4%, или на 574 млрд руб. больше чем в соответствующем периоде 2017 года. В том числе страховых и других взносов на обязательное пенсионное страхование поступило 4.4 трлн руб., или на 11.2% больше.





"AK&M" от 19.12.2018