"Газпром экспорт" провёл на ЭТП сделку по продаже газа с поставкой на следующие сутки

ООО "Газпром экспорт" 18 декабря в рамках закрытой сессии успешно осуществило на Электронной торговой платформе первую сделку по продаже природного газа с поставкой на следующие сутки (day-ahead). Об этом говорится в сообщении компании.



В настоящее время ведется работа по подготовке типового рамочного соглашения, которое позволит осуществлять такие сделки на регулярной основе со всеми заинтересованными контрагентами. "Газпром экспорт" рассчитывает, что появление новых гибких торговых инструментов, таких как контракты day-ahead, привлечет дополнительный интерес к продуктам компании. Компания планирует опубликовать типовой контракт на своем официальном сайте в ближайшее время.



Электронная торговая платформа (ЭТП) ООО "Газпром экспорт" предназначена для реализации физических объемов природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим контрактам. Продажи газа через ЭТП начались в конце сентября 2018 года. За три месяца работы электронной платформы компания реализовала свыше 1.6 млрд куб. м газа, заключив контракты с более чем двумя десятками контрагентов.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 19.12.2018