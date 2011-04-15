СК и Генпрокуратура рассмотрят дело по срокам строительства гребной базы в Карелии

Председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев обратится в СК и Генпрокуратуру в связи со срывом сроков строительства гребной базы в Карелии. Об этом говорится в сообщении Госдумы.



Вопрос поднимался на заседании Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Также обсуждались результаты мониторинга эффективности реализации ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" в Республике Карелия и "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011-2018 годы" в Республике Бурятия.



Напомним, в 2017 году Минспортом России Республике Карелия предоставлена субсидия из федбюджета в размере 41.8 млн руб. на реконструкцию универсальной загородной учебно-тренировочной базы. Срок ввода объекта в эксплуатацию был установлен на декабрь 2017 года. По состоянию на 1 января 2018 года уровень технической готовности спортивного объекта составил всего 35%. В этом году Минспорта выделило на реконструкцию дополнительно 20.3 млн руб., установив декабрь 2018 года сроком ввода в эксплуатацию. На предыдущем заседании Комитета руководство республики объяснило срыв сроков несоответствием заключения геологических изысканий существующим положением грунтов. Было обещано, что новый подрядчик, с которым договор заключен в октябре, сдаст объект в срок, и в декабре он будет введен в эксплуатацию. В настоящее время данные обязательства не исполнены.



М.Дегтярев указал на недопустимость срыва сроков строительства. Депутаты согласились с предложением главы Комитета направить материалы для проверки в Счётную палату России, в Генпрокуратуру, а также в Следственный комитет России.







"AK&M" от 19.12.2018