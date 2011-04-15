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19/12/2018
18:20

Госдума приняла закон о снижении ставки по потребительским кредитам

Госдума в третьем чтении приняла закон о снижении ставки по потребительским кредитам. Об этом говорится в сообщении ГД.

Законом предусматривается снижение предельного размера процентной ставки по договору потребительского кредита (займа), которая с 1 июля 2019 года не сможет превышать 1% в день

ГД в окончательном чтении поправки в Федеральные законы "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", которые защищают права потребителей финансовых услуг.

Закон также ограничивает возможность уступки прав и требований по таким договорам, которая допускается только лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, финансовому агенту либо специализированному финансовому обществу.

"Изменения в федеральный закон направлены на защиту прав граждан-должников по потребительским кредитам (займам). Мы вдвое снижаем предельный размер долговой нагрузки по таким договорам. Кроме того, предложенный нами правовой механизм ограничивает возможные злоупотребления в данной сфере и способствует вытеснению с рынка непрофессиональных кредиторов, а также кредиторов, ведущих недобросовестную деятельность, связанную с предоставлением потребительских кредитов", - подчеркнул соавтор поправок, член комитета по контролю и регламенту Константин Бахарев, цитируемый в сообщении.


"AK&M" от 19.12.2018
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