Госдума приняла закон о снижении ставки по потребительским кредитам

Госдума в третьем чтении приняла закон о снижении ставки по потребительским кредитам. Об этом говорится в сообщении ГД.



Законом предусматривается снижение предельного размера процентной ставки по договору потребительского кредита (займа), которая с 1 июля 2019 года не сможет превышать 1% в день



ГД в окончательном чтении поправки в Федеральные законы "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", которые защищают права потребителей финансовых услуг.



Закон также ограничивает возможность уступки прав и требований по таким договорам, которая допускается только лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, финансовому агенту либо специализированному финансовому обществу.



"Изменения в федеральный закон направлены на защиту прав граждан-должников по потребительским кредитам (займам). Мы вдвое снижаем предельный размер долговой нагрузки по таким договорам. Кроме того, предложенный нами правовой механизм ограничивает возможные злоупотребления в данной сфере и способствует вытеснению с рынка непрофессиональных кредиторов, а также кредиторов, ведущих недобросовестную деятельность, связанную с предоставлением потребительских кредитов", - подчеркнул соавтор поправок, член комитета по контролю и регламенту Константин Бахарев, цитируемый в сообщении.





"AK&M" от 19.12.2018