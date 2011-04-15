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19/12/2018
18:22

Ростех поставил Минобороны фейерверки для новогодних салютов

НИИ прикладной химии (НИИПХ) госкорпорации "Ростех" поставил салютным дивизионам Министерства обороны РФ 50 тыс. фейерверочных изделий. Об этом сообщил Ростех.

Пиротехническая продукция будет использована в том числе для проведения салютов на праздновании Нового 2019 года.

Ближайшим мероприятием, где будут использованы фейерверки НИИПХ, станет празднование Нового года в Москве. В ночь на 1 января 2019 года небо столицы раскрасят более 10 тыс. салютных залпов. Всего в Москве в 2019 году залпы будут осуществлены из 72 установок, размещенных в 16 различных точках города, главными из которых станут Воробьёвы горы и Поклонная гора.

Основными пиротехническими элементами новогоднего шоу 2019 года станут шары калибра 310 мм, которые раскрываются на высоте около 350 м. Широкий радиус разлета элементов создает красочные визуальные эффекты, а технология производства фейерверков НИИПХ существенно повышает безопасность их применения.

В этом году на предприятии было освоено производство малодымных вышибных и разрывных зарядов, применение которых позволило обеспечить более четкий и яркий зрелищный эффект. Помимо поставок российским заказчикам, предприятие активно развивает экспорт. В данный момент ведутся переговоры о поставках пиротехнических изделий в Сингапур и Европу.

АО "ФНПЦ "НИИ прикладной химии" является ведущей российской организацией в области исследования, разработки, производства и утилизации пиротехнической продукции военного и гражданского назначения. Одним из направлений деятельности предприятия является разработка и создание фейерверочных изделий. С момента основания в 1945 году специалистами НИИПХ было разработано более 2 тыс. видов ночных и 120 видов дневных фейерверков. На предприятии разрабатываются высотные и парковые изделия для салютов в калибрах от 45 мм до 310 мм.

"AK&M" от 19.12.2018
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