В Москве построят более 500 км дорог за пять лет, М.Хуснуллин

В Москве в ближайшие пять лет планируется построить более 500 км дорог, 100 транспортных сооружений (мостов, тоннелей, эстакад) и около 50 пешеходных переходов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"В многомиллионном мегаполисе, где ежегодно прибавляется по 250-300 тыс. автомобилей, нельзя не модернизировать трассы и развязки и не строить новые дороги, это равносильно остановке его жизнедеятельности. Мэр столицы Сергей Собянин сказал об этом еще восемь лет назад и принял решение выделять серьезные бюджетные инвестиции в дорожное строительство. Напомню, с 2015 года мы ежегодно вводим не менее 100 км дорог, и не будем сбавлять темпы", - рассказал М.Хуснуллин.



Он пояснил, что проект номер один - формирование транспортного кольца, состоящего из хордовых магистралей. Это самая масштабная стройка на сегодня, ключевой элемент нового дорожного каркаса Москвы.



"К 2023 году он сформирует новое транспортное кольцо. Северо-Западная, Северо-Восточная хорды и Южная рокада - в активной стройке, Юго-Восточная хорда - в стадии проектирования, стройку начнем в будущем году. Северо-Западная хорда почти готова, в августе этого года по ее прямому ходу открылось движение. Остался один объект хорды - балочный мост через канал им. Москвы, его мы планируем ввести в будущем году. В рамках строительства Северо-Восточной хорды завершено строительство шести участков", - отметил заммэра.



"AK&M" от 19.12.2018