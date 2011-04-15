Протяжённость столичной подземки выросла на 35%, М.Хуснуллин

Протяжённость столичной подземки выросла на 35%. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в сообщении Стройкомплекса.



В Столице за восемь лет построено более 130 км линий и свыше 70 станций метро и Московского центрального кольца (МЦК).



"Станции скоростного общественного транспорта в пешеходной доступности получили жители более 40 районов Москвы ", - рассказал М.Хуснуллин.



По его словам, транспортная обстановка в городе улучшилась: четыре года подряд Москва не является лидером по пробкам. По итогам 2017 года столица сместилась на 13-е место, хотя в других мегаполисах, например, в Берлине, Сингапуре, Нью-Йорке, Шанхае, Лондоне, Мехико, Пекине, загруженность трасс увеличивается. "У нас же растет скорость движения транспорта: по сравнению с 2011 годом - на 10%, это очень много для Москвы. По плотности сети метро и темпам его строительства наш мегаполис занимает высокое третье место в мире, а по темпам прироста улично-дорожной сети мы уступаем только Шанхаю", - подчеркнул заммэра.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.





"AK&M" от 19.12.2018