МЭР представило комплекс мер для развития венчурного рынка в России до 2030 года

Минэкономразвития России совместно с РВК представила проект стратегии развития рынка венчурных и прямых инвестиций на период до 2025 года и дальнейшую перспективу до 2030 года. Об этом говорится в сообщении МЭР.



Разработка стратегии предусмотрена планом мероприятий по стимулированию инновационного развития России, утверждённым распоряжением Правительства РФ в июне 2017 года. По заказу Минэкономразвития России проект стратегии был разработан при активной роли РВК, привлекшей к его подготовке PWC, и прошёл ряд обсуждений с участниками рынка.



Стратегия включает более 40 инициатив, направленных на устранение ключевых барьеров развития в России венчурной индустрии. Среди них - снятие законодательных ограничений и создание стимулов для выхода на рынок новых классов инвесторов, в том числе негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний, которые занимают существенную долю на мировом рынке венчурного капитала.



"Рынок венчурных инвестиций является необходимым финансовым инструментом для научно-технологического развития России, приоритет которого зафиксирован на уровне ключевых государственных стратегических документов", - отметил директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Артем Шадрин, цитируемый в сообщении.



По его словам, министерством обеспечено создание корпоративных венчурных фондов в крупнейших госкорпорациях и компаниях с госучастием, подготовлены поправки в федеральное законодательство по организационному обеспечению венчурных инвестиций - совершенствованию механизма регулирования договоров инвестиционного товарищества и института хозяйственного партнерства, запущен проект по поддержке выхода инновационных компаний на публичный биржевой рынок, что существенно расширяет возможности "выхода" венчурных инвесторов из проектов.



Важное внимание ведомство уделяет налоговому стимулированию венчурных инвестиций. Так, в 2018 году было принято постановление Правительства РФ, предусматривающее с 1 января 2019 года повышение до 25 млрд руб. "потолка" по максимальному размеру рыночной капитализации для инновационных компаний-эмитентов акций и размера выручки для инновационных компаний - эмитентов облигаций, инвесторы которых смогут получить освобождение от налога по прибыль организаций и НДФЛ на прирост капитала.



"Разработанная стратегия позволит также реализовать системный подход к развитию рынка венчурных инвестиций в России с учетом приоритетов инновационного и научно-технологического развития", - подчеркнул А.Шадрин. После согласования с федеральными органами исполнительной власти и Банком России проект стратегии будет представлен на утверждение в Правительство РФ.



"AK&M" от 19.12.2018