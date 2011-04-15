Визовые центры стран Европы изменят режим работы в декабре. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).



Так, визовые центры Австрии в Москве и регионах не работают 25 и 26 декабря. Визовый центр Бельгии в Москве будет закрыт 25 декабря. Болгария закроет свои визовые центры 24, 25, 26 и 29 декабря, Великобритания - 25 и 26 декабря и после 30 декабря.



Заявителей, планирующих поездку в Германию на декабрь 2018 - январь 2019 года, просят подавать документы заблаговременно, чтобы избежать задержки на этапе рассмотрения. Посольство ФРГ и ВЦ Германии в Москве, Самаре, Саратове, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону будут закрыты на приём и выдачу документов 24, 25, 26, 29 и 31 декабря.



Визовые центры Греции в Москве и регионах не работают 25 и 26 декабря, Дании - 25, 26, 27 и 28 декабря, Исландии - 24, 25, 26 и 31 декабря, Италии, Румынии и Португалии - 25 и 26 декабря.



Визовые центры Испании в Москве и Санкт-Петербурге и во всех городах, относящихся к соответствующим консульским округам, 24, 25 и 31 декабря будут закрыты.



Визовые центры Словении в Москве, Самаре, Саратове, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Калининграде, Иркутске, Уфе, Хабаровске, Красноярске, Перми, Омске, Владивостоке и Мурманске будут закрыты на прием и выдачу документов 24, 25, 26, 29 и 31 декабря.



Кроме того, С 24 декабря изменится место подачи документов индивидуальных заявителей визового центра Финляндии в Москве. Приём заявлений будет производиться на Каланчёвской улице, 13. Выдача документов, поданных на Мытной улице, будет осуществляться до 28 декабря включительно.





"AK&M" от 19.12.2018