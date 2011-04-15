Дайджест газеты "Ведомости" от 20 декабря 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 20 декабря 2018 года.





ДОВЕСОК К "ПЛАТОНУ"



"РТ-инвест транспортные системы", оператор "Платона", хотел бы заработать еще 121,5 млрд руб. на контроле за весом грузовиков.



Сборы с большегрузных автомобилей - система "Платон" - появились, чтобы поддерживать в хорошем состоянии федеральные трассы: грузовики наносят покрытию ущерб. Администрирует эту систему "РТ-инвест транспортные системы" (РТИТС).Но многие большегрузные автомобили везут больше груза, чем позволяют правила, и лет пять назад чиновники задумали создать всероссийскую систему автоматического весогабаритного контроля, чтобы защитить дорожное покрытие сверх тех денег, что получает "Платон".



Сейчас проводится эксперимент - на федеральных трассах организовано 27 контрольных пунктов. К 2024 г. пунктов должно стать 387, а управлять контрольным хозяйством вызвался тот же самый РТИТС. В июне 2018 г. компания подала заявку - частную концессионную инициативу - в правительство.





"Я НЕ СЧИТАЮ, ЧТО ПРОМСВЯЗЬБАНК ОКАЖЕТСЯ В ИЗОЛЯЦИИ"



Петр Фрадков рассказывает, как Промсвязьбанк готовится к вероятным санкциям, работе с гособоронзаказом и новым судам с должниками.



Промсвязьбанк приготовился к отключению от международных платежных систем. Он снизил до минимума обеспечительные депозиты в Visa и Mastercard и форсирует развитие "Мира", рассказал в интервью его предправления Петр Фрадков. Это одна из мер подготовки к возможным санкциям, следует из его слов.



Промсвязьбанк активно развивает "Мир", добавил Фрадков, у него "очень хорошие условия" в Национальной системе платежных карт (НСПК, "дочка" ЦБ, оператор "Мира").



А принять на баланс 1 трлн руб. кредитов, выданных другими банками предприятиям ОПК, Промсвязьбанк только готовится: сроки съехали на полгода вперед.





IPO ВЫЙДЕТ НА ПЕНСИЮ



В конце первого за долгое время года без IPO ЦБ решил уточнить: пенсионные фонды могут участвовать только в очень крупных размещениях - от 50 млрд руб.



ЦБ решил уточнить для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) правила инвестирования накоплений граждан в акции российских компаний при первичном размещении. Об этом говорится в опубликованном в среду для обсуждения проекте указания регулятора.



Формально НПФ могут участвовать в IPO, на практике акции при размещениях не покупают - слишком много формальностей. Например, фондам можно покупать акции из индекса или высшего котировального списка биржи, но в индекс до размещения попасть невозможно, да и включение в котировальный список - большая редкость.



К этим требованиям регулятор решил добавить еще несколько: НПФ смогут участвовать в IPO, если стоимость размещаемых акций превышает 50 млрд руб., рейтинг эмитента инвестиционного уровня и у него есть договор с маркетмейкером.





РОССИЯ БЕЗ РОУМИНГА



Госдума отменила в России национальный роуминг.

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в закон "О связи", отменяющие национальный роуминг. Согласно поправкам, с 1 июня 2019 г. операторы должны оказывать абонентам услуги по одинаковым тарифам - независимо от того, в каком регионе России они находятся.



Лидер партии и фракции "Справедливой России" Сергей Миронов, автор законопроекта, предположил, что отмена роуминга позволит гражданам ежегодно экономить на сотовой связи до 35 млрд руб.



Закон об отмене роуминга, принятый Госдумой, немного запоздал - в 2017-2018 гг. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) последовательно запретила национальный роуминг (особые тарифы при перемещении абонента из региона в регион и из сети одного оператора в сеть другого) и внутрисетевой роуминг (повышенные тарифы при перемещении абонента между сетями своего оператора в разных регионах).





ДОНАЛЬД ТРАМП УХОДИТ ИЗ СИРИИ



Власти США объявили о выводе американской армии из Сирии. По мнению Трампа, террористы в Сирии повержены.



США намерены вывести свои войска с северо-востока Сирии, но их военное присутствие там может сохраниться для давления на Иран.



Президент США Дональд Трамп в среду фактически подтвердил появившиеся в тот же день в американских СМИ сообщения о планах вывода войск США из Сирии. "Мы победили ИГИЛ (запрещено в России. - "Ведомости") в Сирии, для меня [эта задача] была единственной причиной быть там во время президентства Трампа", - написал он в своем Twitter.



Американские представители начали информировать своих союзников из числа сирийских курдов в северо-восточной Сирии о планах начать немедленный вывод американских войск. Этот шаг, по мнению WSJ, стал следствием того, что на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военную операцию против сирийских курдов.





ЛЕКАРСТВАМ В ТЕГЕРАН МОЖНО



Швейцария создаст независимый от санкций США канал торговли с Ираном.



Швейцария может в скором времени запустить платежный канал, который позволит продавать Ирану продукты питания, медицинские препараты и медтехнику. Предполагается, что этот механизм будет одобрен Вашингтоном и не нарушит введенные против Ирана санкции США.



В госдепартаменте США подчеркнули, что понимают важность гуманитарной торговли, поскольку она помогает иранскому народу, поэтому американские власти никогда ей не препятствовали. Законы о санкциях США позволяют как американским резидентам, так и гражданам других стран продавать Ирану продукты питания, сельскохозяйственные товары, лекарства и медицинские изделия, пояснили в госдепе.



Ранее Евросоюз объявил о планах обойти санкции США против Ирана и создать специальную структуру для продолжения экономических отношений с Тегераном.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 20.12.2018