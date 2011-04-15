Дайджест газеты "Коммерсант" от 20 декабря 2018 года



РОССИЯ УБИРАЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ ПЕРЕД УБЕЖИЩЕМ

ОТМЕНЕНЫ НОРМЫ, СЕРЬЕЗНО ЗАТРУДНЯВШИЕ ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ПОЛИТБЕЖЕНЦА





Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий действовавшие с 1997 года препятствия к получению политического убежища в России. Последний раз решения о предоставлении политического убежища принимались в России в 1992 году. Эксперты полагают, что отмена барьеров позволит активно предоставлять политическое убежище противникам Майдана с Украины и другим опальным политикам.





КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА СДАЛА ДИПЛОМАТА

БЫВШЕГО ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В США ОБВИНИЛИ В НЕЗАКОННОЙ ВЫДАЧЕ ПАСПОРТОВ





Как стало известно "Ъ", адвокаты бывшего первого секретаря посольства России в США Олега Диванова потребовали от Следственного комитете России (СКР) и Генпрокуратуры прекратить его уголовное преследование. По версии следствия и надзора, уже направивших материалы дела в суд, дипломат незаконно выдавал российские паспорта американским гражданам с русскими корнями. Для этого он якобы подделывал документы российского МВД о том, что ранее эмигранты проживали в Новосибирской области, не лишались гражданства, а потому имеют право получить новый паспорт. Сам господин Диванов вину отрицает, считая, что его оговорили, приписывая чужие деяния.





УПРАВЛЕНЕЦ ПРИСТРОИЛСЯ К 800 МЛН

АРЕСТОВАН БЫВШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ФГУП "РСУ МВД РОССИИ"



Как стало известно "Ъ", в Москве арестован бывший руководитель ФГУП "РСУ МВД России" Алексей Смык, от злоупотреблений полномочиями которого, по версии следствия, полицейское ведомство потеряло более 830 млн руб., в том числе при строительстве объектов своего госпиталя. Основанием для последующего ареста бывшего управленца послужил тот факт, что местом его постоянного проживания является Кипр. Интересно, что еще несколько лет назад господин Смык выступал свидетелем со стороны обвинения по делу экс-начальника УМВД Ивановской области генерала Александра Никитина, приговоренного за превышение должностных полномочий, допущенных в ходе строительства здания управления.





ИНДИЙЦЕВ ПРИУЧАЮТ К РУССКОЙ ВОДКЕ

РОСТ МЕСТНОГО РЫНКА ПРИВЛЕК РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



Отечественные производители водки проявляют все больше интереса к рынку крепкого алкоголя Индии - второму по величине в мире после Китая. Холдинг Roust Рустама Тарико начинает там продажи своей водки "Русский стандарт", ранее с брендами "Беленькая" и Beluga в страну вышла Beluga Group. Хотя на водку в Индии сегодня приходится всего 2,4% продаж от всех крепких напитков, эксперты ждут, что за пять лет они вырастут почти на 25%.





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"AK&M" от 20.12.2018