Повтор! Инфляция за неделю, с 11 по 17 декабря, составила 0.2%

Инфляция за неделю, с 11 по 17 декабря 2018 года, составила 0.2%, с начала декабря - 0.5%, с начала года - 3.9%. Об этом сообщил Росстат.



За прошедшую неделю цены на бензин автомобильный снизились на 0.1%, на дизельное топливо - не изменились.



Цены на яйца куриные выросли на 4.4%, пшено - на 1.3%, мясо кур, сосиски, сардельки - на 0.6%, сыры, муку, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов - на 0.5%, колбасу вареную, сахар-песок, хлеб ржаной - на 0.4%, консервы мясные, масло сливочное, сметану, творог жирный, вермишель и соль - на 0.3%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2.6%, при этом огурцы стали дороже на 8.5%, помидоры - на 5.5%, капуста белокочанная - на 3.6%.



"AK&M" от 19.12.2018