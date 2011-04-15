ФРС повысила базовую процентную ставку до 2.25-2.5%

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Федеральная резервная система США (ФРС) повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 2.25-2.5% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Экономика США растет, ситуация на рынке труда улучшается, заявляет регулятор.
В 2019 году ФРС ожидает рост ВВП США на 2.3%. Ставка достигла максимального значения с начала 2008 года.
"AK&M" от 20.12.2018