ФРС повысила базовую процентную ставку до 2.25-2.5%

Федеральная резервная система США (ФРС) повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 2.25-2.5% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.



Экономика США растет, ситуация на рынке труда улучшается, заявляет регулятор.



В 2019 году ФРС ожидает рост ВВП США на 2.3%. Ставка достигла максимального значения с начала 2008 года.





"AK&M" от 20.12.2018