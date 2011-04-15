Сбербанк и Mastercard запускают пилотное приложение "Сбербанк TapOnPhone"

Сбербанк и международная платежная система Mastercard запускают пилотное приложение "Сбербанк TapOnPhone". Об этом говорится в сообщении банка.



Впервые в России торговые предприятия смогут принимать оплату банковскими картами и устройствами в одно касание к смартфону. Сбербанк выступает эквайером проекта и принимает участие в разработке приложения. Первыми инновационное решение протестируют сотрудники торговых точек в офисе Сбербанка Agile Home в Москве.



Приложение "Сбербанк TapOnPhone" создано для малого и среднего бизнеса сферы услуг (такси, кафе, рестораны, курьерская доставка и т.д.). Технология работает с любым смартфоном на базе Android 6.0 и выше с поддержкой NFC. Чтобы подключить услугу, предпринимателю нужно заключить договор эквайринга со Сбербанком и установить на свое устройство мобильное приложение "Сбербанк TapOnPhone". Активация приложения проводится по указанному в договоре номеру телефона, на который направляется одноразовый пароль.



Все операции, совершаемые через приложение, защищены протоколом бесконтактных платежей Mastercard.



Mastercard - технологическая компания управляющая сетью обработки платежей, которая соединяет потребителей, финансовые институты, торговые организации, правительственные и деловые структуры более чем в 210 странах и территориях.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 20.12.2018