В большинстве регионов территориальные программы ОМС недофинансируются, заявляет Счётная палата

Ни один регион России не достиг всех установленных критериев качества медицинской помощи. К такому выводу пришла Счётная палата по итогам анализа исполнения территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.



Выполнение установленных территориальными программами на 2017 год показателей качества, таких как снижение уровня смертности населения в трудоспособном возрасте, снижение материнской и младенческой смертности, повышение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью, доля пациентов со злокачественными новообразованиями и другие, составило от 50 до 95.8%.



Как заявил аудитор Михаил Мень, контрольный орган тревожит ситуация с младенческой смертностью. В 19 регионах в 2017 году отмечен рост этого показателя относительно 2016 года. Наибольшее увеличение установлено в Республике Адыгея (45.7%), Мурманской (38.5%) и Новгородской областях (31.8%).



Также Счетной палатой выявлено отсутствие утвержденных стандартов медицинской помощи по ряду распространенных заболеваний, по которым лечение оказывается бесплатно в рамках программ государственных гарантий на 2017 и 2018 годы. В частности, это касается специализированной медицинской помощи больным с мочекаменной болезнью, железодефицитной анемией, циститом и рядом других заболеваний.



"Большое беспокойство вызывает ситуация, возникшая с недофинансированием территориальных программ, характерная для большинства субъектов, а также нарушение сроков их утверждения", - добавил М.Мень.



Он пояснил, что при формировании терпрограмм на 2017 и 2018 годы объем их финансирования должен был определяться исходя из величины среднего подушевого норматива финансирования, который установлен в размере 3488.6 руб., численности населения субъекта РФ и коэффициента дифференциации.



Вместе с тем, при формировании терпрограмм на 2017 год 56 регионов установили подушевой норматив финансирования ниже значения, утвержденного Правительством РФ. В 2018 году аналогичное отклонение допущено 52 субъектами. В результате расчетный дефицит финансового обеспечения территориальных программ на 2017 год составил более 81 млрд руб., на 2018 год - более 65 млрд.



Несмотря на рекомендации Счетной палаты, которые были направлены в Минздрав в конце 2015 года, до настоящего времени на федеральном уровне не урегулированы вопросы формирования региональных перечней лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения, которым лекарства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50% скидкой. В результате от региона к региону эти списки включают в себя от 171 до 716 наименований препаратов.



"Мы понимаем, что эти перечни будут отличаться в субъектах с учетом их территориальных особенностей, но на федеральном уровне должны быть заданы основные подходы их формирования, сформирован рекомендуемый минимум", - заявил аудитор.



Председатель Фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко пояснила, что принимаются меры, направленные на сокращение дефицита терпрограмм.



В частности, при принятии бюджета на 2019 год в 60 субъектах РФ произошло уменьшение платежа субъектов (страховых взносов субъектов на неработающее население) на 15 млрд руб. Это связано с изменением методологии расчета страховых взносов на неработающее население. Во все субъекты РФ направлено письмо за подписью министра здравоохранения о том, что высвободившиеся денежные средства необходимо направить в первую очередь на здравоохранение, на устранение дефицита терпрограмм.



Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин высказал свою озабоченность тем, что в рейтингах опросов неудовлетворенность населения здравоохранением все время выходит на первые места. Он обратился к аудитору Михаилу Меню с просьбой проработать расчеты дефицита бюджета в части здравоохранения.



"Нам нужно понимать, что реалистично, что является первоочередным для оценки потребностей в этой сфере", - заявил председатель Счетной палаты.



"AK&M" от 20.12.2018