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20/12/2018
11:48

Рубль сдержанно дешевеет в основных валютных парах

Рубль сдержанно дешевеет в основных валютных парах в ходе утренних торгов на умеренно-негативном внешнем фоне. Валюты развивающихся рынков сегодня демонстрируют коррекционный рост после продаж накануне, вызванных укреплением доллара США на Forex по итогам заседания ФРС. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Аппетит к риску на глобальных площадках остается ограниченным, поскольку решение и комментарии американского регулятора оказались менее мягкими, чем ожидали рыночные игроки. Кроме того, стоит отметить, что по итогам ежегодной экономической конференции в КНР рынок не получил дополнительных сигналов, свидетельствующих о расширении стимулов и указывающих на сближение позиций КНР и США по вопросам торговли.

Не добавляет оптимизма рублю и российским активам сохраняющаяся негативная динамика на нефтяном рынке. В итоге у рубля локально практически отсутствуют ощутимые факторы поддержки. Тем не менее, продажи валюты под предстоящие налоговые платежи экспортерами позволят ограничить ослабление российской валюты. Краткосрочными ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 67-67.7

В ходе утренних торгов фьючерсы на нефть демонстрируют снижение, вернувшись к негативной динамике последних дней. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $56.3/bbl, а цены на WTI снижаются до $47.1/bbl.

Негативный тренд котировок отражает опасения игроков относительно разбалансировки рынка из-за избыточного предложения и повышенных запасов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что сделка ОПЕК+ пока не внесла достаточной уверенности на рынок.

Аналитики не ожидают существенного роста нефтяных цен в результате этого соглашения стран-производителей. Кроме того, давление на котировки оказывает продолжающийся рост запасов нефти в США, а также снизившиеся аппетиты к риску по итогам вчерашнего заседания ФРС.

При этом стоит отметить, что словесные интервенции министра энергетики Саудовской Аравии о том, что ОПЕК сможет достичь баланса спроса и предложения в 2019 году не добавили существенного оптимизма рынку. В результате, на нефтяном рынке по-прежнему преобладают негативные настроения, ориентирами по Brent выступят отметки $55-$58/bbl.


"AK&M" от 20.12.2018
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