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20/12/2018
12:34

А.Усманов передаст 10% USM Holdings топ-менеджерам

Основатель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов передаст топ-менеджерам холдинга 10% его акций, рассказал миллиардер, пишет газета "Ведомости".

"Как самый реальный вариант я сегодня вижу передачу своего пакета в руки менеджмента, чтобы они продолжили дело. Они доказали, что умеют, они молодые", - сказал А.Усманов.

Он констатировал, что его родственники, которые только начали стажироваться в компаниях USM, ещё не проявили себя. "Если будут толковыми, тогда будут акционерами", - отметил он.

По его словам, сейчас у него 49% USM Holdings. 30% холдинга принадлежит Владимиру Скочу, отцу депутата Андрея Скоча, иранскому бизнесмену Фархаду Мошири - 8%, гендиректору USM Management Ивану Стрешинскому - 3%, а 10% зарезервированы для менеджеров. "У Стрешинского доля в ближайшее время увеличится", - сказал А.Усманов.



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