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20/12/2018
12:38

ESET начинает сотрудничать с социальной сетью ВКонтакте

ESET начинает сотрудничать с социальной сетью ВКонтакте. Как говорится в сообщении ESET, социальная сеть запустила маркетплейс программного обеспечения на базе платформы VK Pay.

В каталоге наряду с популярными офисными программами будут представлены антивирусы компании ESET.

Покупателям будет доступна широкая линейка продуктов ESET для всех операционных систем и устройств - ESET NOD32 Антивирус, ESET NOD32 Mobile Security, ESET NOD32 Smart Security Family, а также ESET NOD32 Parental Control.

Платформа социальной коммерции VK Pay предназначена для зарегистрированных пользователей социальной сети ВКонтакте и уникальна тем, что сотрудничает с лидерами-разработчиками, а также предлагает покупателям выгодный кэшбэк и специальные акции от производителей.

Антивирусные продукты ESET обнаруживают все типы интернет-угроз включая новые, ранее неизвестные угрозы, благодаря сочетанию многолетней экспертизы, облачных технологий и запатентованного метода эвристического анализа. Из всего разнообразия лицензий и комплексных решений покупатель может выбрать вариант, оптимальный для его ситуации, требований к антивирусу и бюджета.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.


"AK&M" от 20.12.2018
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