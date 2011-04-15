Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 декабря

Банк России установил на 21 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.9143

1 Азербайджанский манат 39.7118

100 Армянских драмов 13.8766

1 Белорусский рубль 31.6965

1 Болгарский лев 39.3798

1 Бразильский реал 17.2848

100 Венгерских форинтов 23.8837

1000 Вон Республики Корея 59.8667

10 Гонконгских долларов 86.0542

1 Датская крона 10.3159

1 Доллар США 67.3710

1 Евро 76.9377

100 Индийских рупий 96.1893

100 Казахстанских тенге 18.1750

1 Канадский доллар 49.9637

100 Киргизских сомов 96.5201

10 Китайских юаней 97.6745

10 Молдавских леев 38.9540

1 Новый туркменский манат 19.2764

10 Норвежских крон 77.4958

1 Польский злотый 17.9901

1 Румынский лей 16.5397

1 СДР (специальные

права заимствования) 93.3540

1 Сингапурский доллар 49.1759

10 Таджикских сомони 71.5191

1 Турецкая лира 12.7546

10000 Узбекских сумов 80.9208

10 Украинских гривен 24.4133

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.2917

10 Чешских крон 29.8995

10 Шведских крон 74.3199

1 Швейцарский франк 67.9623

10 Южноафриканских рэндов 46.9615

100 Японских иен 60.2307

"AK&M" от 20.12.2018