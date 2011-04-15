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20/12/2018
12:54

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 декабря

Банк России установил на 21 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 47.9143
1 Азербайджанский манат 39.7118
100 Армянских драмов 13.8766
1 Белорусский рубль 31.6965
1 Болгарский лев 39.3798
1 Бразильский реал 17.2848
100 Венгерских форинтов 23.8837
1000 Вон Республики Корея 59.8667
10 Гонконгских долларов 86.0542
1 Датская крона 10.3159
1 Доллар США 67.3710
1 Евро 76.9377
100 Индийских рупий 96.1893
100 Казахстанских тенге 18.1750
1 Канадский доллар 49.9637
100 Киргизских сомов 96.5201
10 Китайских юаней 97.6745
10 Молдавских леев 38.9540
1 Новый туркменский манат 19.2764
10 Норвежских крон 77.4958
1 Польский злотый 17.9901
1 Румынский лей 16.5397
1 СДР (специальные
права заимствования) 93.3540
1 Сингапурский доллар 49.1759
10 Таджикских сомони 71.5191
1 Турецкая лира 12.7546
10000 Узбекских сумов 80.9208
10 Украинских гривен 24.4133
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.2917
10 Чешских крон 29.8995
10 Шведских крон 74.3199
1 Швейцарский франк 67.9623
10 Южноафриканских рэндов 46.9615
100 Японских иен 60.2307

"AK&M" от 20.12.2018
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