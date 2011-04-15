Банк России на 21 декабря повысил курс евро к рублю более чем на 46 копеек до 76.9377 руб., курс доллара США - почти на 26 копеек до 67.3710 руб.

Банк России на 21 декабря повысил официальный курс евро к рублю более чем на 46 копеек до 76.9377 руб. с 76.4742 руб., курс доллара США - почти на 26 копеек до 67.3710 руб. с 67.1121 руб. 20 декабря.



Стоимость бивалютной корзины на 20 декабря увеличилась более чем на 35 копеек (+0.49%) до 71.6761 руб. с 71.3251 руб. 19 декабря.



"AK&M" от 20.12.2018