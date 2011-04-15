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20/12/2018
13:21

Московская Биржа начинает торги подсолнечником

Группа "Московская Биржа" с сегодняшнего дня, 20 декабря 2018 года, начинает торги подсолнечником. Будут проводиться торги поставочными форвардными контрактами на подсолнечник, предусматривающими расчеты по сделкам от трех до 180 дней, и поставочными своп контрактами. Об этом говорится в сообщении биржи.

Участникам торгов станут доступны три класса подсолнечника в соответствии с ГОСТ, спецификация контракта разработана при участии экспертов Масложирового союза России.

Проект реализуется при поддержке Биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, Масложирового союза России, а также представителей отраслевого сообщества.

В настоящее время из 54 аккредитованных на бирже элеваторов 33 осуществляют хранение подсолнечника в разных регионах России, ещё более 10 элеваторов находятся в процессе получения аккредитации. Кроме того, с 20 декабря для торгов соей к единственному базису поставки - Бурейскому ХПП в Амурской области - добавляются 12 базисов в разных регионах РФ. При доставке подсолнечника будет использоваться инфраструктура Русагротранса.

Московская Биржа с 2015 года развивает товарный рынок по торговле сельхозпродукцией. На настоящий момент реализована полная линейка биржевых инструментов (форвард и своп) для торговли производными финансовыми инструментами: проводятся торги зернобобовыми (пшеницей, кукурузой, ячменем, соей) и сахаром. За 11 месяцев 2018 года совокупный объём торгов на рынке зерна по инструментам своп и форвард составил 32.2 млрд руб., в 6 раз превысив объём всего 2017 года. Объём торгов 2018 года на рынке сахара увеличился в 7 раз до 1.7 млрд руб.


"AK&M" от 20.12.2018
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