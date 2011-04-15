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20/12/2018
14:02

Брокеры и управляющие будут обязаны раскрывать максимально полную информацию о своей деятельности и рисках

Профессиональные участники рынка ценных бумаг - брокеры и управляющие - будут обязаны раскрывать максимально полную информацию о своей деятельности, а также о разных видах рисков, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг. Эти и другие требования содержатся в базовых стандартах защиты прав и интересов получателей финансовых услуг в отношении брокеров и управляющих. Они разработаны соответствующими саморегулируемыми организациями и 20 декабря 2018 года утверждены Банком России.

Базовые стандарты устанавливают порядок предоставления информации получателям финансовых услуг. Брокеры и управляющие должны будут разместить в офисах, на интернет-сайте, в личном кабинете клиента и мобильном приложении информацию о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, о членстве в саморегулируемой организации, об оказываемых финансовых услугах и порядке их получения.

Также базовые стандарты устанавливают обязанность брокеров и управляющих предоставлять получателям финансовых услуг декларацию о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг.

В базовом стандарте в отношении брокеров особое внимание уделено информированию потребителя в случае заключения сделок с использованием программ автоследования, а также приобретения паев паевых инвестиционных фондов и производных финансовых инструментов.

Кроме того, стандарты устанавливают требования к порядку рассмотрения обращений и жалоб получателей финансовых услуг: брокер и доверительный управляющий будут обязаны отправить ответ на жалобу в течение 30 календарных дней со дня её получения.

Правила предоставления информации и взаимодействия с потребителями распространяются и на деятельность агентов, привлекаемых брокерами или управляющими.

Базовые стандарты будут обязательны для брокеров и управляющих вне зависимости от их членства в саморегулируемой организации и начнут применяться с 1 декабря 2019 года.

"AK&M" от 20.12.2018
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