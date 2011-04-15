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20/12/2018
14:03

США через месяц могут снять санкции с РУСАЛа и En+

Минфин США уведомил Конгресс о намерении через 30 дней снять санкции с En+, которой принадлежит 48% РУСАЛа и контроль над Евросибэнерго, а также с самого РУСАЛа и энергохолдинга после того, как Олег Дерипаска согласился на реструктуризацию управления этими активами. Сам О.Дерипаска останется под санкциями. Об этом сообщает Reuters.

США в апреле 2018 года ввели санкции в отношении О.Дерипаски и связанных с ним компаний, включая РУСАЛ. США запретили американскому бизнесу вести дела с этими компаниями и пригрозил вторичными санкциями для неамериканских клиентов за крупные сделки с фирмами О.Дерипаски.

En+ Group - группа компаний, входящая в холдинг "Базовый элемент" и контролирующая активы Олега Дерипаски в сфере энергетики.

ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.

РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.


"AK&M" от 20.12.2018
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