США через месяц могут снять санкции с РУСАЛа и En+

Минфин США уведомил Конгресс о намерении через 30 дней снять санкции с En+, которой принадлежит 48% РУСАЛа и контроль над Евросибэнерго, а также с самого РУСАЛа и энергохолдинга после того, как Олег Дерипаска согласился на реструктуризацию управления этими активами. Сам О.Дерипаска останется под санкциями. Об этом сообщает Reuters.



США в апреле 2018 года ввели санкции в отношении О.Дерипаски и связанных с ним компаний, включая РУСАЛ. США запретили американскому бизнесу вести дела с этими компаниями и пригрозил вторичными санкциями для неамериканских клиентов за крупные сделки с фирмами О.Дерипаски.



En+ Group - группа компаний, входящая в холдинг "Базовый элемент" и контролирующая активы Олега Дерипаски в сфере энергетики.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.





"AK&M" от 20.12.2018