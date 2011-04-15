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20/12/2018
14:12

Росавиация утвердила субсидируемые маршруты на 2019 год

Росавиация утвердила субсидируемые маршруты на 2019 год. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Субсидирование воздушных перевозок на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград и в обратном направлении будет осуществляться с 1 января по 31 декабря 2019 года.

В соответствии с постановлением Правительства РФ, до 1 декабря авиакомпании, заинтересованные в участии в программе субсидирования, направили в Росавиацию заявления о готовности осуществлять воздушную перевозку пассажиров по специальному тарифу с указанием маршрутов.

Авиаперевозки по специальному тарифу будут выполнять десять компаний: ПАО "Аэрофлот", ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии", АО "Авиакомпания АЛРОСА", ПАО "Авиакомпания "Сибирь", АО "Авиакомпания АЗИМУТ", АО "Авиакомпания "Якутия", АО "Авиакомпания "НордСтар", АО "Нордавиа", ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр", АО Авиакомпания "ИрАэро".

В настоящее время завершается процедура заключения договоров между Росавиацией и авиаперевозчиками. Об условиях продажи билетов по специальному тарифу (через официальные сайты/кассы) необходимо уточнять в справочных авиакомпаний. С условиями применения специального тарифа можно ознакомиться в Правилах к постановлению Правительства РФ.

В 2019 году на выплату авиакомпаниям субсидий из федерального бюджета выделяется 3.811 млрд руб. В соответствии с правилами к постановлению Правительства РФ, 75% от указанной суммы (2.858 млрд руб.) направляется на субсидирование полетов с Дальнего Востока и обратно; 15% (571.77 млн руб.) - в г. Симферополь и обратно: 10% (381.18 млн руб.) - из Калининграда и обратно.

Правом на приобретение билета по специальному тарифу может воспользоваться гражданин Российской Федерации в возрасте до 23 лет, женщина в возрасте свыше 55 лет, мужчина в возрасте свыше 60 лет, инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, сопровождающий ребенка-инвалида, инвалид с детства II или III группы. Также таким правом может воспользоваться гражданин РФ, имеющий удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, - в отношении маршрутов, предусмотренных приложениями N 1, 3 и 4 к настоящим Правилам; в возрасте до 18 лет, на имя которого на определенный период текущего года оформлена путевка в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Океан", предусмотренных приложением N 2 к настоящим Правилам.

"AK&M" от 20.12.2018
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