Роспотребнадзор усилит контроль продуктов в предпраздничные дни. Об этом говорится в сообщении ведомства.



С целью минимизации рисков при реализации пищевых продуктов в предпраздничные дни территориальным органам Роспотребнадзора дано указание во взаимодействии с территориальными органами МВД России усилить контроль в отношении объектов уличной торговли, обратив особое внимание на реализацию икры ценных пород рыб в местах несанкционированной торговли.



При выявлении фактов нарушений незамедлительно будут приняты меры в установленном порядке, в том числе по изъятию некачественной продукции.





"AK&M" от 20.12.2018