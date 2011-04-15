Роспотребнадзор усилит контроль продуктов в предпраздничные дни
Роспотребнадзор усилит контроль продуктов в предпраздничные дни. Об этом говорится в сообщении ведомства.
С целью минимизации рисков при реализации пищевых продуктов в предпраздничные дни территориальным органам Роспотребнадзора дано указание во взаимодействии с территориальными органами МВД России усилить контроль в отношении объектов уличной торговли, обратив особое внимание на реализацию икры ценных пород рыб в местах несанкционированной торговли.
При выявлении фактов нарушений незамедлительно будут приняты меры в установленном порядке, в том числе по изъятию некачественной продукции.