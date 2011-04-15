Кинологическая служба аэропорта "Внуково" получила сертификат. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



Более 30 кинологических расчётов службы авиационной безопасности Международного аэропорта Внуково приняли участие в сертификационных испытаниях, которые прошли на базе КЦ "Атаман". Экзамен включал четыре задания по поиску и обнаружению взрывчатых веществ. Инструкторам-кинологам и их подопечным предстояло обследовать помещения и периметр территории кинологического центра, автотранспорт и условный багаж. На прохождение каждого этапа отводилось от трёх до пяти минут.



Ежедневно на службу в Международном аэропорту Внуково выходят от 7 до 10 кинологических расчётов. Они патрулируют здание аэровокзала, территорию, прилегающую к нему, производят досмотр воздушных судов, багажа, ручной клади, а также пассажиров, членов экипажа и обслуживающего персонала аэропорта. Время прохождения маршрута длится не более 40 минут. После чего происходит смена собаки в расчёте.



АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.



Пассажиропоток "Внуково" за 11 месяцев 2018 года вырос на 18.7% до 19.942 млн пассажиров по сравнению с годом ранее.





"AK&M" от 20.12.2018