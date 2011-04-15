"Газпром нефть" усилила собственный флот вторым ледоколом

"Газпром нефть" усилила собственный арктический флот вторым ледоколом - "Андрей Вилькицкий". Об этом говорится в сообщении компании.



Ледокол построен по программе "Время Арктики". На сегодняшний день уже спущены на воду и эксплуатируются: ледокол "Александр Санников" и 6 танкеров для транспортировки нефти.



Современные ледоколы построены по заказу "Газпром нефти" для работы в районе арктического терминала Новопортовского месторождения в Обской губе Карского моря и обеспечения круглогодичных поставок нефти сортаNovy Port на мировой рынок. Они предназначены для выполнения оперативных задач: ледокольная проводка танкеров, швартовные и погрузочные работы, буксировка судов, пожаротушение, участие в операциях по ликвидации разливов нефти, помощь при проведении спасательных операций.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 58% до 298.669 млрд руб. со 189 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 29.8% до 1.827 трлн руб. с 1.408 трлн руб., показатель EBITDA - на 56.7% до 556.473 млрд руб. с 355.131 млрд руб.







"AK&M" от 20.12.2018