"Зелёные" облигации станут ещё одним финансовым механизмом реализации задач нацпроекта "Экология", Минприроды

"Зелёные" облигации станут ещё одним финансовым механизмом реализации задач нацпроекта "Экология". Как говорится в сообщении министерства, так министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин прокомментировал размещение накануне на Московской финансовой бирже первых в России целевых ценных бумаг, привлеченные средства от которых будут направлены на строительство объекта экологической инфраструктуры, а именно - современного полигона системы обращения с отходами.



Глава Минприроды неоднократно подчеркивал, что кардинальные позитивные изменения качества окружающей среды возможны при консолидации усилий общества, власти и бизнеса. К реализации ключевых задач национального проекта "Экология" привлекаются не только бюджетные средства, но и средства социально-ответственного бизнеса, применяются такие экономические модели как государственно-частное партнёрство.



"Зелёные облигации" - ещё один механизм привлечения внебюджетных средств в возведение объектов системы обращения с отходами, который широко применяется в мировой практике и с каждым годом набирает популярность.



Напомним, 19 декабря 2018 года ООО "Ресурсосбережение ХМАО" начало размещение на Московской бирже 1.1 млн облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 1.1 млрд руб.



Компания стала первым эмитентом "зеленых" облигаций в России на основе Green Bond Principle ICMA, получив second opinion от европейского рейтингового агентства Rating-Agentur Expert RA GmbH.



Проекты, реализуемые компанией, попадают в категорию проектов по экологически эффективному управлению отходами и применению производственных технологий и процессов, направленных на сокращение вредного воздействия на окружающую среду.



Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование проекта по созданию комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки ТКО для городов Нефтеюганск и Пыть-Яха, а также поселений Нефтеюганского района.



По информации, опубликованной компанией, объем инвестиций в создание полигона ТКО составит более 1 млрд руб., из них 876 млн руб. - это вложения частных инвестиций и 224 млн руб. - региональные инвестиции. Мощность перерабатываемого мусора составит 100 тыс. т в год. 100% поступающего мусора будет обрабатываться с извлечением всех полезных фракций. Металл, пластик, бумага, картон будут использоваться в производстве вторичной продукции. Эксплуатироваться объект будет не менее 20 лет.



ООО "Ресурсосбережение ХМАО" является дочерней компанией АО "Управление отходами.



В первом квартале 2019 года концессионер планирует получить заключение государственной экспертизы проектной документации и разрешение на строительство, после чего приступит к возведению объектов инфраструктуры полигона. Его ввод в эксплуатацию планируется осуществить в первом квартале 2020 года.



"AK&M" от 20.12.2018