Рынок нефти обновляет минимум с сентября 2017 года

Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в четверг, 20 декабря, к 15.17 MSK снижалась на 2.5% до $55.77 за баррель. Ранее, в четверг, нефтяные котировки обновили минимум с сентября 2017 года - на уровне $54.66. Рынок "чёрного золота" попал под давление ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, которая повысила (четвертый раз в этом году) базовую ставку до 2.25-2.5% годовых. Кроме того, регулятор заявил, что ожидает ещё два повышения базовой ставки в 2019 году. Об этом говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.



Дополнительное давление на рубль исходит от незначительного снижения - всего на 500 тыс. баррелей - запасов нефти в США за неделю, хотя аналитики ожидали снижения на 2.4 млн баррелей.



Рубль днём на этом фоне стабилен к доллару и снижается к евро, отыгрывая рост европейской валюты на Forex выше $1.145. Поддержка рублю приходит от надежд на смягчение санкционной тематики после заявления Минфина США о намерении в течение 30 дней снять санкции с компаний, в которых Олег Дерипаска уменьшил свою долю ниже 50% - в частности, с Русала и EN+.



В итоге доллар к 15.15 MSK снижался с начала торгов на 0.04% до 67.43 руб., евро рос на 0.6% до 77.27 руб. Рублевая цена барреля сорта Brent при этом сползла в район отметки 3.75 тыс. До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 66.8-68 руб., евро - в коридоре 76.6-78 руб.





"AK&M" от 20.12.2018