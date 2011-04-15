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20/12/2018
16:41

Цены на бензин за неделю, с 10 по 16 декабря, снизились на 0.1% и составляли 43.44 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 10 по 16 декабря 2018 года, снизились на 0.1% и составляли 43.44 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.

Бензин АИ-92 и АИ-95 подешевел на 0.1% до 41.50 руб. и 44.79 руб. за литр соответственно. Стоимость бензина АИ-98 осталась на уровне предыдущей недели - 50.43 руб. за литр.

Стоимость дизельного топлива также осталась на уровне предыдущей недели - 46.60 руб. за литр.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40.80 до 43.99 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44.59 до 47.48 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.89 до 43.09 руб., марки АИ-95 - от 44.29 до 46.99 руб. за литр.

За прошедшую неделю снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в 21 центре субъектов РФ. Более всего он подешевел в Брянске - на 1.3%, Саранске, Петрозаводске и Курске - на 0.6-0.9%. При этом рост цен на бензин автомобильный наблюдался в 9 центрах субъектов РФ. Более всего бензин подорожал в Абакане и Якутске - на 0.4% и 0.2% соответственно.



"AK&M" от 20.12.2018
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