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20/12/2018
16:45

На Волоколамском шоссе построили разворотную эстакаду

На Волоколамском шоссе возвели двухполосную эстакаду. Об этом сообщил Стройкомплекс.

По ней автомобилисты смогут поворачивать на улицу Академика Курчатова и разворачиваться в сторону центра.

Длина пролетной части эстакады составит 340.6 м, средняя ширина - 12 м. Движение организуют по двум полосам.

Кроме того, реконструируют около 356 метров Волоколамского шоссе, более 147 м улицы Академика Курчатова и сделают проезд к ж/д платформе Покровское-Стрешнево длиной около 62 м.


"AK&M" от 20.12.2018
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