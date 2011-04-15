На Волоколамском шоссе построили разворотную эстакаду

На Волоколамском шоссе возвели двухполосную эстакаду. Об этом сообщил Стройкомплекс.



По ней автомобилисты смогут поворачивать на улицу Академика Курчатова и разворачиваться в сторону центра.



Длина пролетной части эстакады составит 340.6 м, средняя ширина - 12 м. Движение организуют по двум полосам.



Кроме того, реконструируют около 356 метров Волоколамского шоссе, более 147 м улицы Академика Курчатова и сделают проезд к ж/д платформе Покровское-Стрешнево длиной около 62 м.





"AK&M" от 20.12.2018