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20/12/2018
17:22

Московская Биржа завершает ребрендинг индексов

Московская Биржа 21 января 2019 года завершает ребрендинг индексов. Об этом говорится в сообщении биржи.

Будут изменены наименования и коды всей индексной линейки в соответствии с новыми редакциями методик расчёта индексов акций и индексов облигаций. Изменения произойдут как на сайте биржи, так и во внешних информационных ресурсах.

Ранее Московская Биржа изменила наименование основного индикатора российского фондового рынка: Индекс ММВБ переименован в Индекс МосБиржи (английское название индекса - MOEX Russia Index), новый тикер IMOEX. Индекс РТС сохранил свое название. Индекс РТС имеет с Индексом МосБиржи одинаковые базы расчётов, только Индекс МосБиржи рассчитывается рублях, а Индекс РТС - в долларах США.

Ребрендинг индексной линейки Московской биржи призван способствовать росту узнаваемости и ценности бренда группы, целостности восприятия Московской биржи и всего российского финансового рынка российским и международным профессиональным инвестиционными сообществом, частными инвесторами.

Тикеры индексов используются на сайте биржи, в информационных бюллетенях, в торговых системах фондового и срочного рынков, в информационно-статистическом сервере (ИСС), в информационных продуктах (итоговая и архивная информация), а также в потоках FAST.


"AK&M" от 20.12.2018
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