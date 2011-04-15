Московская Биржа завершает ребрендинг индексов

Московская Биржа 21 января 2019 года завершает ребрендинг индексов. Об этом говорится в сообщении биржи.



Будут изменены наименования и коды всей индексной линейки в соответствии с новыми редакциями методик расчёта индексов акций и индексов облигаций. Изменения произойдут как на сайте биржи, так и во внешних информационных ресурсах.



Ранее Московская Биржа изменила наименование основного индикатора российского фондового рынка: Индекс ММВБ переименован в Индекс МосБиржи (английское название индекса - MOEX Russia Index), новый тикер IMOEX. Индекс РТС сохранил свое название. Индекс РТС имеет с Индексом МосБиржи одинаковые базы расчётов, только Индекс МосБиржи рассчитывается рублях, а Индекс РТС - в долларах США.



Ребрендинг индексной линейки Московской биржи призван способствовать росту узнаваемости и ценности бренда группы, целостности восприятия Московской биржи и всего российского финансового рынка российским и международным профессиональным инвестиционными сообществом, частными инвесторами.



Тикеры индексов используются на сайте биржи, в информационных бюллетенях, в торговых системах фондового и срочного рынков, в информационно-статистическом сервере (ИСС), в информационных продуктах (итоговая и архивная информация), а также в потоках FAST.





"AK&M" от 20.12.2018