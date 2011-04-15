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20/12/2018
17:28

ФАС изучает обстоятельства распределения квот на вылов краба в Баренцевом море

По результатам совместных проверок Федеральной антимонопольной службы и ФСБ ООО "Зигранд" и ЗАО "Артиксервис" подозреваются в заключении и реализации картельного соглашения. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Цель соглашения заключалась в поддержании цен на аукционе Росрыболовства по распределению квот на добычу краба-стригуна на шельфе в исключительной экономической зоне Российской Федерации Баренцева моря до 2025 года.

Компании "Зигранд" и "Артиксервис" преднамеренно отказались от конкурентной борьбы на аукционе, что выразилось в минимальном повышении начальных цен на 4-х лотах.

Компании, действовавшие в рамках антимонопольного законодательства, конкурировавшие между собой, участвуя в этом же аукционе, но по другим лотам, сделали ценовые предложения в 8-12 раз выше их начальной стоимости.

В ходе расследования также установлено, что ЗАО "Арктиксервис" и ООО "Зигранд" имеют общую инфраструктуру и расположены по одному и тому же адресу.


"AK&M" от 20.12.2018
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