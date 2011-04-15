Верховный суд внес в Госдуму законопроект по гуманизации уголовного наказания

Верховный суд направил в Госдуму законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект вводит в законодательство понятие "уголовный проступок". Предлагается из числа преступлений небольшой тяжести выделить деяния, за совершение которых закон не предусматривает наказание в виде лишения свободы, и признать их уголовными проступками.



В документе подчеркивается, что в настоящее время в УК РФ насчитывается более 80 составов преступлений, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, а число осужденных по ним только в 2016 году составило более 40 тыс. человек. Отнесение этих преступлений к уголовному проступку создаст необходимые условия для освобождения лиц, совершивших такие деяния впервые, от уголовной ответственности с назначением им иных мер уголовно-правового характера на основании проектной части первой статьи 762 УК РФ 9 (Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа), - сказано в проекте закона.



В законопроекте указано, что лицо, совершившее уголовный проступок в первый раз, будет освобождаться от уголовной ответственности, однако, в случае уклонения от решения суда по уплате штрафа, уголовная ответственность будет уже применена в полном объеме.



Согласно действующему законодательству, освобожденному от уголовной ответственности на основании статьи 762 УК РФ лицу может быть применена только одна мера уголовно-правового характера - судебный штраф.





"AK&M" от 20.12.2018