Дайджест газеты "Ведомости" от 21 декабря 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 21 декабря 2018 года.





БЫЛ ЛИ БЕРИЯ ПАЛАЧОМ?



Лаврентий Берия справедливо заслужил в нашей стране репутацию палача, символа террора. Думаю, не было в стране человека более ненавидимого, чем Берия. Слухи о том, что он был причастен к созданию атомной бомбы, угрожая ученым превратить их "в лагерную пыль", лишь подчеркивали его злодейскую роль.



Именно с этими знаниями и настроениями я приступил в начале 1990-х гг. к изучению документов Политбюро ЦК КПСС о событиях конца 1940-х - начала 1950-х гг. И первое, что открылось, - это подробности той "схватки бульдогов под ковром" в борьбе за удержание власти и за будущую власть в окружении Сталина. Место Берии в этой схватке оказывалось неоднозначным.





УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ ДЕРИПАСКИ



Минфин США может снять санкции с компаний Дерипаски в течение 30 дней, если компании выполнят все условия ведомства. Это станет первым случаем снятия санкций с компании по соглашению с OFAC.



Управление минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) опубликовало условия, на которых готово снять санкции с En+, UC Rusal и "Евросибэнерго" Олега Дерипаски. В течение 30 дней бизнесмен должен снизить свою долю в энергометаллургической компании En+ (владеет 48,1% UC Rusal) с 70% до 44,95%. Швейцарский трейдер Glencore обменяет свою долю в UC Rusal (8,9%) на акции En+.



Голосовать Дерипаска сможет не более чем 35%, а ВТБ (минфин США называет банк одним из возможных получателей пакета бизнесмена) и инвесторы, связанные с Дерипаской, должны будут передать право голосования "независимой третьей стороне".





"ТЕХНОСЕРВ" В ЗАЛОЖНИКАХ



ВТБ отстранил Алексея Ананьева от управления IT-интегратором "Техносерв": банк снял его с поста гендиректора компании и потребовал отдать залог по кредиту.



Основатель и гендиректор интегратора "Техносерв" Алексей Ананьев отстранен от управления компанией, сообщил "Ведомостям" человек, знакомый с менеджерами "Техносерва". ВТБ поменял текущего генерального директора компании и назначил представителя от банка, которым стал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Трошенков, подтвердил "Ведомостям" представитель госбанка. Банк также решил взыскать с Ананьева залоги, чтобы срочно урегулировать проблемы компании.





СИБИРЯК ДЕШЕВО ВЗЯЛ ТЕЛЕГРАФ



Акционеры сибирского ритейлера "Мария-Ра" купят одно из зданий Центрального телеграфа в центре Москвы за 2 млрд руб.



Компания ООО "Первый" купит здание ПАО "Центральный телеграф" общей площадью 12 000 кв. м, расположенное между Никитским и Газетным переулками, сообщил "Центральный телеграф": сумма сделки составит 2 млрд руб.



ООО "Первый" принадлежит семье бизнесмена Александра Ракшина, основателя одного из крупнейших сибирских ритейлеров - "Мария-Ра", говорят два человека, знакомых с одним из участников сделки.





РЫНОК ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ



Великобритания и ЕС стали готовиться к жесткому Brexit. Инвесторов это пугает, но есть и те, кто видит в этом возможность заработать.



"Связанная с Brexit неопределенность существенно усугубилась с последнего заседания комитета по ставкам в ноябре", заявили в четверг управляющие Банка Англии. Они оставили базовую ставку на уровне 0,75% и снизили прогноз роста ВВП в IV квартале с 0,3% до 0,2%. Такая картина будет наблюдаться и в начале 2019 г.



Рождественский период будет непростым для розницы: потребители уже осторожничают, а могут занервничать еще больше, опасаясь за свои рабочие места в случае Brexit без договоренности с ЕС.



Беспокойство охватило и финансовые рынки. С начала года инвесторы вывели из фондов британских акций $9,8 млрд: это рекорд за тот же период с тех пор, как стали собираться данные.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 21.12.2018