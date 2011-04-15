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21/12/2018
10:21

Дайджест газеты "Коммерсант" от 21 декабря 2018 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 21 декабря 2018 года

НАКОПЛЕНИЯ ТОРМОЗЯТ НА ПЕРЕХОДЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ НПФ МОГУТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ НОВЫХ КЛИЕНТОВ

Переходная кампания этого года рискует стать самой неудачной для НПФ за последние пять лет. За 11 месяцев было подано менее 1,5 млн заявлений граждан о переводе пенсионных накоплений, и до конца года эта величина вряд ли радикально изменится. Но в следующем году переходы могут вообще отменить - такая идея зреет в недрах заинтересованных ведомств. В результате многие российские граждане смогут сохранить инвестдоход, теряемый при досрочном переходе, однако интересы пенсионного бизнеса существенно пострадают.


МИНЭНЕРГО ТРЕБУЕТ ОПЛАТЫ ЗА ЛИШНИЕ СЕТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОЛУЧИТ ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА ДО КОНЦА ГОДА

Как выяснил "Ъ", подготовленный Минэнерго проект постановления правительства о плате за не используемый потребителями резерв электросетевой мощности критикует не только крупная промышленность, но и ведомства. Минэкономики и ФАС предлагают, в частности, отказаться от введения платы за резерв для генкомпаний и вводить плату только там, где есть дефицит сетевой мощности. Но, по данным "Ъ", Минэнерго отклонило и эти замечания, и проект может поступить в правительство до Нового года.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 21.12.2018
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