ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 21 декабря, в размере 76.9377 руб. против 76.4742 руб. на 20 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



20.12.18 - 76.4742 руб.

19.12.18 - 75.7761 руб.

18.12.18 - 75.3814 руб.

15.12.18 - 75.3890 руб.

14.12.18 - 75.3916 руб.



















































































































"AK&M" от 20.12.2018