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21/12/2018
12:03

ESET NOD32 Internet Security доказал минимальное влияние на производительность системы

Комплексное антивирусное решение для максимальной защиты компьютера ESET NOD32 Internet Security показало лучший результат в тесте независимой лаборатории AV-Comparatives. Об этом говорится в сообщении ESET.

В течение октября 2018 года специалисты AV-Comparatives исследовали 18 антивирусных решений для домашних пользователей в среде Microsoft Windows 10 RS4. В ходе тестирования изучалось влияние антивируса на производительность системы при копировании, архивации и скачивании файлов, открытии веб-страниц, а также при установке, запуске и удалении программ.

ESET NOD32 Internet Security оказал минимальное влияние на производительность компьютера по сравнению с другими антивирусными продуктами и получил высшую награду Advanced+.

Независимая австрийская исследовательская лаборатория AV-Comparatives специализируется на сравнительных тестах и оценке антивирусного программного обеспечения.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.


"AK&M" от 21.12.2018
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