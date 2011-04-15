ESET NOD32 Internet Security доказал минимальное влияние на производительность системы

Комплексное антивирусное решение для максимальной защиты компьютера ESET NOD32 Internet Security показало лучший результат в тесте независимой лаборатории AV-Comparatives. Об этом говорится в сообщении ESET.



В течение октября 2018 года специалисты AV-Comparatives исследовали 18 антивирусных решений для домашних пользователей в среде Microsoft Windows 10 RS4. В ходе тестирования изучалось влияние антивируса на производительность системы при копировании, архивации и скачивании файлов, открытии веб-страниц, а также при установке, запуске и удалении программ.



ESET NOD32 Internet Security оказал минимальное влияние на производительность компьютера по сравнению с другими антивирусными продуктами и получил высшую награду Advanced+.



Независимая австрийская исследовательская лаборатория AV-Comparatives специализируется на сравнительных тестах и оценке антивирусного программного обеспечения.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.





"AK&M" от 21.12.2018