ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Донхлеббанка (Ростов-на-Дону). По величине активов на 1 декабря 2018 года кредитная организация занимала 298-е место в банковской системе РФ. Об этом говорится в сообщении регулятора.



Ключевым направлением деятельности Донхлеббанка являлось финансирование комплексных строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику. В связи с возникшими трудностями в реализации ряда указанных проектов на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов, подчеркивает ЦБ.



Надзорный орган на протяжении текущего года неоднократно выявлял недооценку Донхлеббанком кредитного риска и завышение стоимости имущества в учете кредитной организации.



Корректировка показателей деятельности банка на сумму недосозданных резервов выявила значительное снижение собственных средств (капитала) и, как следствие, возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.



На протяжении 2018 года Донхлеббанк также допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части необходимости своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и представления полной и достоверной информации в уполномоченный орган.



Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении Донхлеббанка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.



В деятельности Донхлеббанка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.



В банке будет действовать временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в приостановлены.



Донхлеббанк - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".



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