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21/12/2018
12:44

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Руссобанка

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Руссобанка (Москва). По величине активов на 1 декабря 2018 года кредитная организация занимала 268-е место в банковской системе РФ. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В деятельности Руссобанка установлены неоднократные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части выявления и представления информации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, Руссобанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. При этом существенную часть в структуре указанных операций составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж, подчеркивает ЦБ.

Проводившаяся надзорным органом с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности Руссобанка. По этой причине организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной, что указывало на наличие в его деятельности повышенного репутационного риска.

"Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности", - заявляет ЦБ.

Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении Руссобанка меры надзорного воздействия, в том числе за нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.

В банке будет действовать временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Руссобанк - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".


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